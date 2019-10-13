Во время турнира FNG 94 в Москве появился Джокер

В Москве состоялся турнир Fight Nights Global 94, назвавший имя временного чемпиона организации в легчайшей весовой категории: им стал боец из Талицы Евгений Игнатьев, одолевший в фактически миссматче Никиту Балтабаева. В главном бою вечера в какой-то степени ветеран UFC Дмитрий Смоляков ожидаемо уступил вышедшему на коротком уведомлении иранцу Хасану Юсефи.

Дмитрий Смоляков (9-4-0) вошёл в историю UFC как боец, в отношении которого президент организации Дэна Уайт задал риторический вопрос: "Кого вообще побеждал Смоляков? Хотел бы я увидеть этих девятерых бойцов. Возможно, они находятся среди вас, журналистов".

Если Смоляков действительно хочет продолжать биться в ММА, то ему нужно что-то делать с техническим оснащением, выносливостью и, конечно, психологией. С другой стороны, нельзя не отметить тот факт, что россиянин, несмотря на безумную усталость по ходу поединка с Юсефи и тяжёлые пропущенные удары, продолжал идти вперёд. Правда, используя видимые "за километр" тейкдауны. В любом случае Смоляков смотрелся на этот раз куда презентабельнее, чем в своём крайнем выступлении в UFC. Но и Хасан — это не Грег Харди.

Поединок продлился все три раунда, каждый из которых остался за иранцем и напомнил оставшиеся в далёких 90-х схватки между борцами и ударниками на первых турнирах UFC. Увидим ли мы Смолякова ещё раз в клетке FNG? Наверное, только если будет найден компромисс между промоушеном и фрик-бойцом Максимом Новосёловым.

В со-главном событии вечера топовый Евгений Игнатьев (13-2-2) предсказуемо "переехал" в клетке Никиту Балтабаева (7-5-0), узнавшего, что ему предстоит битва за пояс временного чемпиона, ровно за сутки до боя. Дело в том, что Мухаммед Эминов не смог уложиться в рамки данной весовой категории, и тут уже пришлось выбирать из того, что было... Если в первом раунде ученик Александра Шлеменко мог более-менее сдерживать натиск Игнатьева, то во второй пятиминутке разница в классе оказалась чудовищной. Евгений делал практически всё, что хотел, завершив бой градом добивающих ударов. И здесь нельзя не отметить ошибку рефери, не остановившего поединок гораздо раньше... Кстати, Балтабаев не смог покинуть клетку на своих ногах.

Впереди у Игнатьева бой за объединение поясов со словаком Томашем Дэком, носящим статус специалиста по российским бойцам.

Из других событий вечера отметим яркую победу удушающим приёмом Максима Буторина над дагестанским проспектом Магомедом Исаевым и выход ринг-анонсера Александра Загорского в маске Джокера. Теперь мы видели всё! И даже Александра Емельяненко.