UFC в Тампе: Енджейчик вернулась в топ, а Прайс нокаутировал Вика пяткой

Экс-чемпионка UFC Йоанна Енджейчик этим утром триумфально вернулась в наилегчайший женский дивизион организации, оказавшись на голову сильнее топовой Мишель Уоттерсон. Теперь польская спортсменка вправе ожидать от UFC предложения подраться за пояс чемпионки, которым сейчас владеет китаянка Вейли Жанг.

Для Йоанны Енджейчик (16-3-0), выступающей в сильнейшей лиге мира с 2014 года, этот поединок стал тринадцатым в UFC. И так сложилось, что пути полячки и американки Мишель Уоттерсон ранее не пересекались, что может показаться на первый взгляд странным, учитывая тот факт, что с 2014 по 2017 год Йоанна вычистила весь дивизион и драться ей фактически было не с кем...

Но именно в 2017 году состоялся претендентский поединок между Мишель и Роуз Намаюнас за право подраться с Енджейчик. Это право в итоге досталось Роуз, ставшей впоследствии, как мы знаем, новой чемпионкой UFC. Спустя два года с момента первого поражения Йоанны в карьере пути полячки и Горячей каратистки всё же пересеклись. На кону не стоял пояс чемпионки, но наверняка статус претендентки № 1.

Как Лайф писал ранее, для 33-летней Уоттерсон этот бой, возможно, последний шанс получить право оспорить титул лучшей в организации. И Мишель оказалась более чем готова к использованию этого шанса. Но класс Йоанны был выше.

На протяжении всех пяти раундов Енджейчик наносила больше ударов, прекрасно используя преимущество в длине конечностей. Польская спортсменка показала свою лучшую версию, которая позволяла ей удерживать пояс в 2014–2017 годы, и вполне заслуженно победила. Впереди у 32-летней спортсменки из Ольштына битва против новой звезды UFC из Китая Вейли Жанг. Глядя на то, что Магнум из Поднебесной вытворяет в клетке, сложно представить, за счёт чего Енджейчик может её остановить. Но духа и стремления к победе у Йоанны не занимать...

В ко-мейн ивенте UFC Fight Night 161 опытный ветеран организации Каб Свонсон (26-11-0) прервал свою серию из четырёх поражений, одолев многообещающего и ранее не побеждённого проспекта Крона Грейси (5-1-0). Поединок продлился все три раунда, в ходе которых Каб смог выполнить главную задачу — не дать противнику затащить себя в партер. Этот поединок, кстати, признан боем вечера!

Отметим экзотический нокаут в поединке Нико Прайса и Джеймса Вика. Оказавшись в первом раунде на настиле октагона, Прайс умудрился нокаутировать соперника... ударом пятки в лицо. Напоминаем, год назад Нико, находясь на спине, нокаутировал ударами одной руки Рэнди Брауна.

¡QUÉ PATADA SOBRE JAMES VICK! 😰 #UFCxFOX ¡Niko Price con la victoria por KO en UFC Fight Night 161! pic.twitter.com/irXu5qyrlz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 13, 2019

UFC Fight Night 161

Тампа, Флорида (США)

Результаты турнира

Основной кард

Йоанна Енджейчик — Мишель Уотерсон: победа Енджейчик единогласным решением судей;

Каб Свонсон — Элиас Теодору: победа Свонсона единогласным решением судей;

Нико Прайс — Джеймс Вик: победа Прайса техническим нокаутом;

Маккензи Дерн — Аманда Рибас: победа Рибас единогласным решением судей;

Мэтт Фревола — Луис Пенья: победа Фреволы раздельным решением судей;

Эрик Андерс — Джеральд Миршерт: победа Андерса единогласным решением судей.