UFC в Тампе: Енджейчик вернулась в топ, а Прайс нокаутировал Вика пяткой

Для Йоанны Енджейчик (16-3-0), выступающей в сильнейшей лиге мира с 2014 года, этот поединок стал тринадцатым в UFC. И так сложилось, что пути полячки и американки Мишель Уоттерсон ранее не пересекались, что может показаться на первый взгляд странным, учитывая тот факт, что с 2014 по 2017 год Йоанна вычистила весь дивизион и драться ей фактически было не с кем...
Но именно в 2017 году состоялся претендентский поединок между Мишель и Роуз Намаюнас за право подраться с Енджейчик. Это право в итоге досталось Роуз, ставшей впоследствии, как мы знаем, новой чемпионкой UFC. Спустя два года с момента первого поражения Йоанны в карьере пути полячки и Горячей каратистки всё же пересеклись. На кону не стоял пояс чемпионки, но наверняка статус претендентки № 1.
Как Лайф писал ранее, для 33-летней Уоттерсон этот бой, возможно, последний шанс получить право оспорить титул лучшей в организации. И Мишель оказалась более чем готова к использованию этого шанса. Но класс Йоанны был выше.
На протяжении всех пяти раундов Енджейчик наносила больше ударов, прекрасно используя преимущество в длине конечностей. Польская спортсменка показала свою лучшую версию, которая позволяла ей удерживать пояс в 2014–2017 годы, и вполне заслуженно победила. Впереди у 32-летней спортсменки из Ольштына битва против новой звезды UFC из Китая Вейли Жанг. Глядя на то, что Магнум из Поднебесной вытворяет в клетке, сложно представить, за счёт чего Енджейчик может её остановить. Но духа и стремления к победе у Йоанны не занимать...
В ко-мейн ивенте UFC Fight Night 161 опытный ветеран организации Каб Свонсон (26-11-0) прервал свою серию из четырёх поражений, одолев многообещающего и ранее не побеждённого проспекта Крона Грейси (5-1-0). Поединок продлился все три раунда, в ходе которых Каб смог выполнить главную задачу — не дать противнику затащить себя в партер. Этот поединок, кстати, признан боем вечера!
Отметим экзотический нокаут в поединке Нико Прайса и Джеймса Вика. Оказавшись в первом раунде на настиле октагона, Прайс умудрился нокаутировать соперника... ударом пятки в лицо. Напоминаем, год назад Нико, находясь на спине, нокаутировал ударами одной руки Рэнди Брауна.
¡QUÉ PATADA SOBRE JAMES VICK! 😰 #UFCxFOX ¡Niko Price con la victoria por KO en UFC Fight Night 161! pic.twitter.com/irXu5qyrlz— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 13, 2019
UFC Fight Night 161
Тампа, Флорида (США)
Результаты турнира
Основной кард
Йоанна Енджейчик — Мишель Уотерсон: победа Енджейчик единогласным решением судей;
Каб Свонсон — Элиас Теодору: победа Свонсона единогласным решением судей;
Нико Прайс — Джеймс Вик: победа Прайса техническим нокаутом;
Маккензи Дерн — Аманда Рибас: победа Рибас единогласным решением судей;
Мэтт Фревола — Луис Пенья: победа Фреволы раздельным решением судей;
Эрик Андерс — Джеральд Миршерт: победа Андерса единогласным решением судей.