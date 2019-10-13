Российские фанаты заполонили стадион в Никосии перед матчем Кипр — Россия

Как говорят болельщики, их сегодня будет даже больше, чем местных любителей футбола.

Сборная России по футболу сегодня проводит решающий матч квалификации Евро-2020. Он проходит на выезде — в столице Кипра Никосии. Однако на стадионе ГСП это понять сложно: фанаты сборной России повсюду.

— Я из Мурманска. Мы с семьёй отдыхаем в Айя-Напе и, конечно, не упустили шанса приехать поддержать нашу сборную. Думаю, нас будет даже больше, чем киприотов, они же как-то больше за клубы болеют, — рассказал Лайфу болельщик сборной России Евгений.

А вот кипрские поклонники футбола только-только выстроились в очередь к кассам. Кажется, заранее они на матч попасть не стремились.

На входе на трибуны царит дружественная атмосфера: русские и киприоты обмениваются кричалками и делают совместные фотографии.

Кроме этого тоже есть чем заняться. Киприоты, следуя современным тенденциям, устроили различные активности для болельщиков.

Можно поиграть в занятную игру, которая совмещает в себе элементы футбола и дартса.

На Кипре играют в смесь дартса и футбола#КипрРоссия pic.twitter.com/Szvtp7JEXB — Life | Спорт (@sport_lf) October 13, 2019

Точность удара можно отработать и иначе.

А вот с точностью у юных игроков пока проблемы#КипрРоссия pic.twitter.com/9dBuQK8w7J — Life | Спорт (@sport_lf) October 13, 2019

Головой работать тоже нельзя забывать.

До игры остаются считаные минуты, болельщики уже занимают места на трибунах.

Если Россия сегодня победит или сыграет вничью, она оформит путёвку на чемпионат Европы 2020 года. Уже известен стартовый состав сборной России.