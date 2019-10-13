Российские фанаты заполонили стадион в Никосии перед матчем Кипр — Россия

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Фото © LIFE

Как говорят болельщики, их сегодня будет даже больше, чем местных любителей футбола.

Сборная России по футболу сегодня проводит решающий матч квалификации Евро-2020. Он проходит на выезде — в столице Кипра Никосии. Однако на стадионе ГСП это понять сложно: фанаты сборной России повсюду.

— Я из Мурманска. Мы с семьёй отдыхаем в Айя-Напе и, конечно, не упустили шанса приехать поддержать нашу сборную. Думаю, нас будет даже больше, чем киприотов, они же как-то больше за клубы болеют, — рассказал Лайфу болельщик сборной России Евгений.

А вот кипрские поклонники футбола только-только выстроились в очередь к кассам. Кажется, заранее они на матч попасть не стремились.

<p>Фото © LIFE</p>

На входе на трибуны царит дружественная атмосфера: русские и киприоты обмениваются кричалками и делают совместные фотографии.

<p>Фото © LIFE</p>

Кроме этого тоже есть чем заняться. Киприоты, следуя современным тенденциям, устроили различные активности для болельщиков.

<p>Фото © LIFE</p>

Можно поиграть в занятную игру, которая совмещает в себе элементы футбола и дартса.

Точность удара можно отработать и иначе.

Головой работать тоже нельзя забывать.

До игры остаются считаные минуты, болельщики уже занимают места на трибунах.

<p>Фото © LIFE</p>

Если Россия сегодня победит или сыграет вничью, она оформит путёвку на чемпионат Европы 2020 года. Уже известен стартовый состав сборной России.

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