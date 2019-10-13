Кипр не смог собрать полный стадион на матч против России

Один из секторов 23-тысячной арены в Никосии вообще остался закрытым для посещения.

В Никосии проходит матч квалификации Евро-2020 между сборными Кипра и России. Аншлага, как и предполагалось, он не вызвал. Максимально арена вмещает 23 с лишним тысячи человек, однако сегодня собралось даже меньше 20 тысяч.

При этом максимально заполненной выглядит трибуна, где располагаются российские болельщики.

На противоположную же трибуну даже не стали продавать билеты из-за отсутствия спроса.

В настоящее время счёт в матче Кипр — Россия 0:2, голы забили Черышев и Оздоев. Киприоты же схлопотали удаление. Сборной России достаточно сыграть вничью, чтобы выйти на Евро.