Денис Черышев открыл счёт в решающем матче против Кипра

Полузащитник испанской "Валенсии" прорвался по левому флангу и мощно пробил в ближний угол.

Сборной России удался быстрый гол в матче с Кипром. Уже на девятой минуте встречи счёт открыл полузащитник Денис Черышев. Он прорвался по своему любимому левому флангу и вонзил мяч в ближний угол, прошив вратаря.

Для игрока "Валенсии" этот мяч стал десятым в матчах за национальную команду. Чтобы ворваться в десятку лучших бомбардиров в истории сборной России, Черышеву достаточно забить ещё два мяча. По 12 голов в своём активе имеют Игорь Колыванов и Александр Кокорин.

Счёт в матче Кипр — Россия — 0:1, идёт первый тайм. Сборной России достаточно набрать одно очко в этой встрече, чтобы обеспечить путёвку на Евро-2020.