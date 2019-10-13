Сборная России пошутила про гол Сердара Азмуна в матче против Кипра

На самом деле второй мяч в ворота киприотов отправил полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев.

Официальный твиттер-аккаунт сборной России красиво закольцевал историю с оговоркой Тины Канделаки, которая причислила Сердара Азмуна к игрокам сборной России. В матче Кипр — Россия Магомед Оздоев, с которым и спутали Азмуна, забил гол, отличившись во втором матче подряд.

Счёт в матче Кипр — Россия — 0:2, подходит к концу первый тайм. Если сборная России победит или сыграет вничью, она оформит путёвку на Евро-2020.

Напомним, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки причислила иранца Сердара Азмуна к футболистам сборной России. Позднее она объяснила, что перепутала двух игроков "Зенита": Азмуна и Оздоева. Оздоев с иронией отнёсся к такой оговорке.

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