Игрок сборной России получил жуткую травму во время матча с Кипром

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Защитник Сергей Петров был заменён на 37-й минуте встречи из-за травмы, которую он получил после столкновения с игроком сборной Кипра.

Когда Сергей Петров покидал поле, местные фанаты освистали его за якобы симуляцию. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий. Позже в твиттере сборной России опубликовали фото с травмой Петрова.

Отметим, что у киприотов травму получил голкипер, который тоже не смог продолжить игру и был заменён. К тому же они остались в меньшинстве из-за удаления одного игрока.

Счёт после первого тайма 2:0 в пользу нашей команды. Голами отличились Черышев и Оздоев.

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