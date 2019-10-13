Игрок сборной России получил жуткую травму во время матча с Кипром

Защитник Сергей Петров был заменён на 37-й минуте встречи из-за травмы, которую он получил после столкновения с игроком сборной Кипра.

Когда Сергей Петров покидал поле, местные фанаты освистали его за якобы симуляцию. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий. Позже в твиттере сборной России опубликовали фото с травмой Петрова.

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019

Отметим, что у киприотов травму получил голкипер, который тоже не смог продолжить игру и был заменён. К тому же они остались в меньшинстве из-за удаления одного игрока.

Счёт после первого тайма 2:0 в пользу нашей команды. Голами отличились Черышев и Оздоев.