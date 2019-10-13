Аршавин с трибуны смотрит решающий матч Кипр — Россия

Легендарный российский футболист традиционно работает в качестве эксперта на игре.

Решающий для сборной России матч квалификации Евро-2020 не оставил без внимания бывший футболист и телевизионный эксперт Андрей Аршавин. Экс-игрок "Зенита", "Арсенала" и "Кайрата" наблюдает за событиями на поле с трибуны.

Зачастую Аршавин находится непосредственно в ложе прессы, однако на этот раз он сидит отдельно от журналистов. Его появление традиционно вызвало ажиотаж, в том числе среди киприотов: сотрудники стадиона просят его о совместных фото.

После первого тайма сборная России ведёт со счётом 2:0. Если матч закончится с таким результатом, команда Черчесова оформит досрочный выход на Евро-2020.