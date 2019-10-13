Капризов достиг отметки в 100 шайб в КХЛ

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов помог своей команде обыграть "Сочи", оформив дубль в гостевой игре.

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях со счётом 2:0 победил ХК "Сочи". Два гола на исходе второго периода забил форвард красно-синих Кирилл Капризов.

Первую шайбу в этом матче, которая стала для Кирилла 100-й в регулярных чемпионатах КХЛ, нападающий забросил, когда армейцы играли в численном большинстве.

38` Кирилл Капризов добивает шайбу в ворота! 0:1 pic.twitter.com/Ld1jYXTk05 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) October 13, 2019

А через две минуты с небольшим лидер армейских атак оформил дубль.

40` Кирилл Капризов оформляет дубль за 16 секунддо сирены! Уходим на перерыв при счете 0:2! pic.twitter.com/x7scGMd3JI — ХК ЦСКА Москва (@hccska) October 13, 2019

2:0 — ЦСКА уверенно довёл дело до победы, а голкипер москвичей Ларс Юханссон сделал очередной "сухарь" в текущем сезоне, отыграв третий матч на ноль.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сочи" — ЦСКА — 0:2

"Торпедо" — СКА — 1:4

"Витязь" — "Динамо" Мн — 3:0

"Йокерит" — "Салават Юлаев" — 3:2 Б

"Куньлунь РС" — "Локомотив" — 3:6