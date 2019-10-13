Команды мечты. Сборная России разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020

Национальная команда впервые в XXI веке оформила выход на континентальное первенство не в последний момент.

Свершилось то, о чём нельзя было не говорить в последнюю неделю. Сборная России впервые в XXI веке оформила досрочный выход на чемпионат Европы. Это могло случиться ещё в "Лужниках", но красивый разгром Шотландии подпортила победа Кипра над Казахстаном. Теперь уже сборная России приехала на Кипр, чтобы доказать, что именно она достойна этой путёвки.

Матч со сборной Кипра, хоть и не порадовал аншлагом, получился весьма и весьма событийным. Счёт уже на первых минутах мог открыть Джикия, но мяч после его удара попал в перекладину. А вот Денис Черышев буквально через пять минут оказался точнее — 1:0 в пользу сборной России.

Второй мяч не заставил себя долго ждать: на 23-й минуте Магомед Оздоев забил во втором матче за сборную подряд. И вот на табло уже приятные 2:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

А вот и видео второго гола в ворота Кипра. Да, был офсайд, но отметим Черышева, который доиграл до конца



И Оздоева, конечно. Пушечный удар 💪https://t.co/d0WJDZfOQG#КипрРоссия pic.twitter.com/uqdFhfqWij — Матч ТВ (@MatchTV) October 13, 2019

От такой дерзкой игры в исполнении сборной России у киприотов стали сдавать нервы. Это вылилось в грубейший фол на Сергее Петрове, который привёл к удалению игрока сборной Кипра.

Петров долго корчился от боли, но кипрские фанаты ему не поверили и принялись освистывать, когда через несколько минут заменили игрока "Краснодара". Но когда они увидят вот это фото, сомнений явно не останется: Петров действительно страдал, о симуляции не было и речи.

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019

Череда замен продолжилась в концовке первого тайма. Наставник сборной Кипра сначала решил перестроить игру из-за красной карточки, а затем был вынужден выпустить второго вратаря из-за травмы основного голкипера.

Вышедший на поле голкипер Пардо в отведённое ему время показывал просто чудеса вратарской игры: успевал на выходах, отбивал дальние выстрелы и отражал удары в упор. Переиграть поймавшего кураж вратаря никак не удавалось, пока за дело не взялся Артём Дзюба. Капитан сборной России, как и Оздоев, забил во втором матче подряд и сделал счёт встречи разгромным — 3:0.

А на десерт случился ещё и четвёртый мяч в исполнении Александра Головина, словно отзеркаливший итог матча с Шотландией, который и должен был стать финальным аккордом. Мы хотели выйти на Евро после 4:0 — мы это сделали. Но и этого оказалось мало подопечным Черчесова: под самый свисток снова отличился Денис Черышев — 5:0.

Вот так, совершенно спокойно, с гигантским запасом, без малейшей нервотрёпки, где-то даже буднично, сборная России оформляет путёвку на чемпионат Европы. Никаких раскладов и чудесных свершений соперников, а просто кропотливая работа, результат которой приводит в экстаз всю страну.

На чемпионат мира мы попали, потому что были хозяевами. Чемпионат Европы тоже частично пройдёт у нас, но теперь никто не упрекнёт сборную России, что она не испытала всех тягот отбора. Спасибо, Станислав Саламович! Спасибо, наши парни! Это команда мечты.

Отборочный турнир Евро-2020.

Группа I.

Кипр — Россия — 0:5.

Голы: Черышев 9' (0:1), Оздоев 22' (0:2), Дзюба 79' (0:3), Головин 89' (0:4), Черышев 90' (0:5).