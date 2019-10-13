"Играем за вас". Сборная России поблагодарила болельщиков после выхода на Евро

После финального свистка на стадионе в Никосии, который ознаменовал победу России над Кипром со счётом 5:0 и досрочный выход подопечных Станислава Черчесова на Евро, футболисты отправились благодарить болельщиков. Они развернули баннер со словами "Играем за вас".
Спасибо, парни! Мы на Евро! pic.twitter.com/Oj6xi5rSZ3— Life | Спорт (@sport_lf) October 13, 2019
Затем футболисты и болельщики начали хлопать друг другу в стиле сборной Исландии, повторяя звучное "ху". К этому действу присоединился даже главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Остается только аплодировать! #КипрРоссия pic.twitter.com/NZdKgSVL6P— Life | Спорт (@sport_lf) October 13, 2019
Напомним, сборная России забила пять мячей в ворота сборной Кипра и досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года.