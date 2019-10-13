Черчесов — о выходе на Евро: Праздновать надо, когда кубок в руках

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов максимально сдержанно подвёл итоги фееричного матча с Кипром (5:0), после которого национальная команда завоевала путёвку на Евро-2020.
— Выход на Евро — это рабочий момент. Мы просто решаем свои задачи. Раздался финальный свисток, я ничего не почувствовал. Для нас это будничный эпизод. Праздновать можно, когда кубок в руках или медаль на шее, всё остальное — лирика. Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Это глобально. Наша сила в том, что мы знаем, в чём мы хороши, и делаем это. А то, в чём слабы, — не делаем. И в нашей команде нет и никогда не будет равнодушных людей. Вот и весь секрет. Могу повторить, что сказал перед игрой: серьёзные задачи без улыбок не решаются. И игроки это исполнили, — подытожил Станислав Черчесов.
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