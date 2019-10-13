Дзюба — о рекорде Кержакова: Готов забить даже Йемену или Камбодже

Капитан сборной России после матча с Кипром рассказал, что мечтает побить рекорд Кержакова.

Артём Дзюба забил 24-й гол за сборную России, и теперь до рекорда Александра Кержакова осталось всего шесть голов. По словам капитана национальной команды, он готов оформить рекордный мяч даже в ворота очень слабой команды.

— Продолжаю настаивать на матче с Камбоджей, Йеменом, не знаю, кто там ещё. Я даже если 31-й гол туда забью, вообще непринципиально. Если получится обойти, будет круто. Но самое главное — команда. И хотел бы отметить сегодня вратаря киприотов — очень сильный парень. Обычно я не меняюсь футболками, но тут дрогнул и попросил у него. Потому что три сейва, которые он сделал сегодня... Этот парень очень классный, моё уважение, — сказал Артём Дзюба после победного матча.

Дзюба мечтает побить рекорд Кержакова и восхищается игрой вратаря сборной Кипра pic.twitter.com/OCAGMQn62J — Life | Спорт (@sport_lf) October 13, 2019

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