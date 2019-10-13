"А стоит?" Горячая переводчица Черчесова произвела фурор на пресс-конференции

Победа со счётом 5:0 не смогла заставить главного тренера улыбаться, зато кое у кого другого получилось.

После победы со счётом 5:0 над командой Кипра, которая принесла сборной России досрочный выход на Евро-2020, Станислав Черчесов был традиционно спокоен. Говорил о будничности ситуации и необходимости радоваться только после победы на чемпионате Европы. И только женские чары смогли заставить Черчесова сменить холодный анализ на тёплую улыбку.

Речь о переводчице сборной Кипра, которая зажигала на пресс-конференции целых два дня, не прилагая для этого совершенно никаких усилий. Дело в том, что мужская журналистская команда была просто удивлена, увидев на этой должности девушку модельной внешности, которая к тому же полиглот: отлично владеет греческим, английским и русским.

Перед игрой она переводила для кипрских журналистов, однако после матча, завершившегося для хозяев с удручающим результатом (5:0), никто из представителей местных СМИ на пресс-конференцию не пришёл. В итоге сложилась такая же ситуация, как и на трибунах: слышно было только русских. Однако девушка, услуги которой, так вышло, не понадобились, решила остаться и снова стала главной звездой вечера.

Когда из зала Черчесову задали вопрос, начавшийся с фразы "Станислав Саламыч, а стоит?...", главный тренер незамедлительно повернулся к переводчице, начал подмигивать и улыбаться. В зале раздался смех, а смущённая девушка, которую ситуация тоже улыбнула, закрыла лицо руками.

А речь шла всего лишь о том, есть ли у Дзюбы задача стать лучшим бомбардиром отборочного турнира. Вот если бы сборная России играла теперь только на Кипре, то вполне возможно. Футболисты были бы рады всегда побеждать по 5:0, а журналисты — получать истинное наслаждение от своей работы.