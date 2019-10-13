Дзюба на испанском обругал Черышева после разгрома Кипра

Капитан сборной России в шутку прогнал партнёра по команде из зоны для интервью.

После победы с разгромным счётом в матче с Кипром герои встречи Денис Черышев и Артём Дзюба раздавали интервью журналистам в подтрибунном помещении. Капитан сборной России в шутку начал прогонять партнёра по команде, говоря при этом на испанском, в том числе используя ругательства.

— Ты всё? Закончил? Ты всё сказал на футбольном поле, тут моя территория. Каждый пусть занимается своим делом, — в шутку подытожил Дзюба.

"Ты всё сказал на футбольном поле!"

Дзюба троллит Черышева 😀😀 @Cheryshev

За видео спасибо @edim_sport 🤝 pic.twitter.com/b7YB0vbJeB — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019

В победном матче с Кипром (5:0) Черышев набрал четыре очка по системе "гол+пас" (2+2), на счету Дзюбы гол и две результативные передачи. В том числе игроки ассистировали друг другу.