Булыкин — Лайфу: Многие критикуют Черчесова, но он всё делает правильно

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин специально для Лайфа оценил выступление национальной команды в отборе на Евро-2020.

Дмитрий Булыкин считает, что к положительному результату сборной России причастны не только футболисты и тренерский штаб, но и многомиллионная армия болельщиков, и призвал всех объединиться вокруг национальной команды.

— Сборная России должна придерживаться того же направления, в котором сейчас движется, — начал разговор с Лайфом Дмитрий Булыкин. — Результативность хорошая, задачи выполняются, игра болельщикам нравится. Кстати, заслуга болельщиков в таком положительном результате национальной команды очень велика. Ну, и я бы, конечно же, отметил самоотдачу наших футболистов на поле. Это говорит о том, что все заряжены одной целью и в команде хорошая атмосфера.

Черчесов смог это сделать, у него получилось объединить команду и болельщиков. Он вновь заставил миллионы людей поверить в сборную России. Некоторые футболисты при нём раскрылись и показывают хороший футбол. Они просто получают удовольствие от игры, что очень важно. Вообще тренерский штаб играет большую роль в этой команде. Он проводит огромный объём работы, просматривая многих футболистов. Многие критикуют Черчесова, но, как мы видим, он всё делает правильно, и это даёт результат. Поэтому пора бы уже всем вместе болеть за сборную и наслаждаться её игрой.

Экс-игрок сборной России отметил, что игра с бельгийцами будет очень важна для нашей команды и в первую очередь для тренерского штаба.

— Игра с Бельгией будет в большей степени важна для Черчесова, который захочет проверить нашу команду на уровне топ-сборных. Будет очень интересная игра как для болельщиков, экспертов, критиков, так и для самих футболистов. Все ребята захотят хорошо сыграть с лидером нашей группы. Я уверен, Черчесов настроит команду независимо от того, важен этот матч или нет. Для тренерского штаба он будет очень важен, так как после этой игры появится много информации по всей команде. Будет отчётливо видно, в каких компонентах нам нужно прибавлять. Не думаю, что тренеры доверят место на поле новичкам. Против бельгийцев выйдет основной состав.

— Сейчас многие критикуют, что мы выигрываем у слабых команд, таких как Сан-Марино, Кипр. Но с этими командами тоже нужно уметь играть, нужно уметь обыгрывать их, наигрывать взаимодействия, набирать силу. Поэтому будет очень интересно посмотреть, как наша сборная сыграет именно против Бельгии, и, я думаю, это как раз и будет показатель того, в какой форме сборная России сейчас находится и на что она способна, — резюмировал Дмитрий Булыкин.