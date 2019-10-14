Бывший вратарь "Челси" Чех стал хоккейным голкипером

Его команда "Гилдфорд Феникс" одержала победу в серии послематчевых бросков, в которых экс-вратарь "Челси" и "Арсенала" отразил два буллита.

Легендарный футбольный вратарь Петр Чех сменил футбольные бутсы на хоккейные вратарские коньки. Бывший голкипер сборной Чехии, "Челси" и "Арсенала" всерьёз увлёкся хоккеем с шайбой. И не просто увлёкся, а вышел на лёд в составе своей новой команды "Гилдфорд Феникс" и даже одержал свою первую победу на льду.

Этим летом 37-летний именитый голкипер завершил игровую карьеру профессионального футболиста, но не ушёл из спорта. Он начал играть в хоккей. Путь далеко не в профессиональный, но не менее интересный и захватывающий, где есть место борьбе, спортивной злости и искренней радости.

Хоккейный клуб "Гилдфорд Феникс" выступает в четвёртой британской лиге. В матче против "Суидон Уайлдкэтс" Петр впервые появился в составе своей новой команды и помог партнёрам одержать победу в послематчевых бросках — 3:2.

Petr Cech smashing it!🏒 (Eh, I think). pic.twitter.com/avCXDWXKP3 — Frida Fagerlund (@fagerlundfrida) October 13, 2019

Стоит отметить, что Чех пришёл в хоккей, скорее всего, надолго, иначе он бы не стал просить знаменитого мастера по расписыванию хоккейных шлемов шведа Давида Гуннарссона изобразить на главной защитной амуниции хоккейного вратаря эмблемы "Челси", "Арсенала", портрет своего соотечественника Доменика Гашека и британский флаг.