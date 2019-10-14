Ловчев: А три года назад мы плевались, глядя на сборную

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Евгений Ловчев прокомментировал успех сборной России в отборе на Евро-2020.

— Три года назад мы плевались, глядя на сборную, а теперь получаем удовольствие. — цитирует его "Советский спорт". — У меня сложилось парадоксальное впечатление за период работы Черчесова в сборной. Обычно игроки растут в клубах и в главную команду их приглашают как раз из-за того, что они заметны в своих клубах. У Черчесова же некоторые футболисты два года назад не сильно выделялись в своих клубных командах, но здорово прогрессировали в сборной и сейчас в клубах стали незаменимыми. Они раскрылись именно в сборной. Это Оздоев, Ионов, Семёнов.

Также он отмечает, что матч с Бельгией станет тестом для сборной. Мы поймём, кто мы — европейский середнячок или элита.

Замахнуться на большее! Сборной России нужно обыграть Бельгию и стать первой