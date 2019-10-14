"Спартак" объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера

Московский "Спартак" собрал журналистов на пресс-конференцию, где представил нового тренера.

Пресс-конференция была задержана на 40 минут, но "Спартак" всё же представил нового тренера Доменико Тедеско.

— Прежде всего хочу попросить прощения, что задержались. Были вопросы с "Шальке". Для меня большая честь быть здесь и быть тренером команды с большой историей, — сказал Тедеско журналистам.

Тедеско всего 34 года. До этого он работал в "Шальке".

Напомним, что до него пост главного тренера занимал Олег Кононов, который проработал чуть меньше года. Из-за неудовлетворительных результатов он подал в отставку после матча с "Оренбургом".