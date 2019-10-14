Новый тренер "Спартака": Будем шаг за шагом идти к высшим целям

Новый наставник красно-белых Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов на своей первой пресс-конференции в России.

— Клуб имеет большой потенциал. Будем шаг за шагом идти к высшим целям. Для меня большая честь быть здесь и быть тренером команды с такой большой историей, — сказал Доменико Тедеско. — Пока некорректно говорить о слабых и сильных сторонах игроков, многие ещё травмированы. Я пока смотрю на психологическое состояние игроков, знакомлюсь с командой, и мне это очень нравится. Будем стараться набирать очки, а уже потом ставить цели. Сейчас важно придать игрокам уверенность, чтобы они после всей сложившейся ситуации пришли в себя.

Я благодарен за оказанное мне доверие и Томасу Цорну, и Леониду Федуну. С последним мы встречались и хорошо поговорили.

Спросили Тедеско и о возрасте. Ведь ему всего 34 года, а тому же Ещенко — 36.

— Возраст — не основное. Ещенко может быть спокоен, — отметил он. — Буду работать через переводчика. Не вижу в этом проблем. Раньше так не работал, но ничего страшного.

Также он отметил, что его помощником будет Андреас Хинкель, с которым он работал в "Шальке", а тренером вратарей выступит Макс Урвантшки. Тренер по физподготовке останется прежний.