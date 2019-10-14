Дубль Мозякина не помог "Металлургу" в матче с "Динамо"

Московское "Динамо" на домашней площадке со счётом 6:3 победило магнитогорский "Металлург" в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Бело-голубые открыли счёт на восьмой минуте встречи. Микс Индрашис с ползоны с кистей пробил Василия Кошечкина — 1:0.
"Лисы" благодаря дублю Сергея Мозякина на исходе первого периода с интервалом в минуту смогли отыграться и выйти вперёд — 2:1. Обе шайбы лидер "Магнитки" забросил, когда его команда играла в большинстве.
В начале второго периода защитник "Динамо" Юусо Хиетанен сделал счёт ничейным. Когда до второго перерыва оставалось две с половиной минуты, Дмитрий Яшкин вернул бело-голубым преимущество в одну шайбу — 3:2.
На старте заключительной двадцатиминутки форвард "Металлурга" Роман Любимов забросил третью шайбу "лис" в этот вечер, вновь сделав счёт равным — 3:3.
Дальше забивали только хоккеисты "Динамо". На 51-й минуте матча Вячеслав Кулёмин забил победный гол для динамовцев в этой игре. Нападающий хозяев воспользовался неоправданным выходом из ворот голкипера "Металлурга" Василия Кошечкина и классно использовал свой момент — 4:3.
Пятую шайбу, как и шестую, подопечные Владимира Крикунова отправили уже в пустые ворота, когда гости в конце встречи сняли вратаря. По второму голу в игре оформили Юусо Хиетанен и Микс Индрашис.
6:3 — "Динамо" одерживает вторую подряд домашнюю победу с одинаковым счётом.
КХЛ. Регулярный чемпионат
- "Динамо" (Москва) — "Металлург" (Магнитогорск) — 6:3
- "Ак Барс" (Казань) — "Автомобилист" (Екатеринбург) — 3:1
- "Барыс" (Нур-Султан) — "Адмирал" (Владивосток) — 0:1 ОТ
- "Трактор" (Челябинск) — "Динамо" (Рига) — 3:4
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Сибирь" (Новосибирск) — 2:1 ОТ