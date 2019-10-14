Дубль Мозякина не помог "Металлургу" в матче с "Динамо"

На две заброшенные шайбы Сергея Мозякина москвичи ответили дублями Микса Индрашиса и Юусо Хиетанена.

Московское "Динамо" на домашней площадке со счётом 6:3 победило магнитогорский "Металлург" в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Бело-голубые открыли счёт на восьмой минуте встречи. Микс Индрашис с ползоны с кистей пробил Василия Кошечкина — 1:0.

"Лисы" благодаря дублю Сергея Мозякина на исходе первого периода с интервалом в минуту смогли отыграться и выйти вперёд — 2:1. Обе шайбы лидер "Магнитки" забросил, когда его команда играла в большинстве.

В начале второго периода защитник "Динамо" Юусо Хиетанен сделал счёт ничейным. Когда до второго перерыва оставалось две с половиной минуты, Дмитрий Яшкин вернул бело-голубым преимущество в одну шайбу — 3:2.

На старте заключительной двадцатиминутки форвард "Металлурга" Роман Любимов забросил третью шайбу "лис" в этот вечер, вновь сделав счёт равным — 3:3.

Дальше забивали только хоккеисты "Динамо". На 51-й минуте матча Вячеслав Кулёмин забил победный гол для динамовцев в этой игре. Нападающий хозяев воспользовался неоправданным выходом из ворот голкипера "Металлурга" Василия Кошечкина и классно использовал свой момент — 4:3.

Пятую шайбу, как и шестую, подопечные Владимира Крикунова отправили уже в пустые ворота, когда гости в конце встречи сняли вратаря. По второму голу в игре оформили Юусо Хиетанен и Микс Индрашис.

6:3 — "Динамо" одерживает вторую подряд домашнюю победу с одинаковым счётом.

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