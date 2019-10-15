Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

Даже юбилейный гол Криштиану Роналду не помог его команде в борьбе с парнями Андрея Шевченко.

Вслед за сборной России ещё одна команда с постсоветского пространства досрочно завоевала путёвку на Евро-2020 — сборная Украины. В решающем для себя матче жёлто-синие со счётом 2:1 победили действующих чемпионов Европы и обладателей трофея Лиги наций — сборную Португалии.

В составе украинской команды по голу забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Португалия же ответила лишь мячом Криштиану Роналду, который стал для него 95-м за сборную и 700-м в карьере. Форвард "Ювентуса" отличился с пенальти на 72-й минуте, тогда же красную карточку получил полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.

Подопечные главного тренера Андрея Шевченко завершали игру вдесятером, но всё же выстояли под градом португальских атак. Роналду и компания в концовке имели все шансы сравнять счёт и даже поразили перекладину ворот Андрея Пятова, но второй гол забить не смогли.

После победы над Португалией Украина набрал 19 очков и стала недосягаемой для конкурентов, обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Действующим чемпионам же предстоит побороться за второе место в группе В с командой Сербии.

Квалификация Евро-2020.

Группа В.

Украина — Португалия — 2:1.

Голы: Яремчук 6' (1:0), Ярмоленко 27' (2:0), Роналду 72' (2:1, пен.).