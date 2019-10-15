Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба

Музыкант спас команду СКА от долгов, его задача — возродить коллектив и вывести его в элиту российского футбола.

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко официально приобрёл ростовский футбольный клуб СКА. Баста спас команду от долгов, нанял управленцев и нашёл спонсоров — дочернюю компанию корпорации "Ростех" "РТ-Капитал" и правительство Ростовской области. По словам музыканта, если бы не его помощь, клуб мог бы прекратить существование в следующем сезоне.

— Решение помочь родному для меня клубу не является спонтанным. На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали команду и обсуждали стратегию развития. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков, — рассказал музыкант в своём инстаграме.

ФК СКА в настоящее время выступает в третьем по силе дивизионе российского футбола — ПФЛ. Клуб, образованный в 1937 году, в 1966-м выигрывал серебро чемпионата СССР, а в 1981-м — кубок страны.