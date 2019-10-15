Задоров с "Колорадо" разбил "Вашингтон" Овечкина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на своём льду принимал "Колорадо Эвеланш". Гости одержали уверенную победу (6:3), уже в первом периоде отправив в ворота "столичных" четыре безответные шайбы. Отличились Эрик Джонсон, Никита Задоров, Назем Кадри и Микко Рантанен.
Задоров забил при счёте 1:0. Российский защитник получил шайбу в зоне соперника, развернулся с ней и хлёстким броском отправил снаряд в ворота Брэйдена Холтби.
Nikita Zadorov (1) with a BEAUTIFUL spinning snipe to make it 2-0!#GoAvsGo pic.twitter.com/sXBalmnqH0— HD365 (@HockeyDaily365) October 14, 2019
Во втором периоде "столичные" сумели сократить отставание в счёте. С передач Александра Овечкина и Евгения Кузнецова шайбы забросили Ларс Эллер и Ти Джей Оши — 2:4.
TJ Oshie (4) finishes off the SWEEET passing play!#ALLCAPS pic.twitter.com/COT8uLNoW0— HD365 (@HockeyDaily365) October 15, 2019
На пятой минуте заключительного периода нападающий "Колорадо" Мэтт Ньето забросил пятую шайбу "лавин". "Вашингтону" в этот вечер суждено было отличиться ещё один раз. За две минуты до финальной сирены цели достиг точный бросок Александра Овечкина — 3:5. Сделал это Ови, когда его команда имела численный перевес.
Alex Ovechkin (5) hammers home Kuznetsov's dish to bring Washington back within 2!#ALLCAPS pic.twitter.com/BJgetSIQyd— HD365 (@HockeyDaily365) October 15, 2019
После гола Овечкина "Вашингтон" заменил вратаря на полевого игрока и получил шайбу в пустые ворота. 6:3 — "Колорадо" не проигрывает в текущем чемпионате, одержав пятую победу кряду.
НХЛ. Регулярный чемпионат
- "Вашингтон Кэпиталз" — "Колорадо Эвеланш" — 3:6
- "Виннипег Джетс" — "Питтсбург Пингвинз" — 2:7
- "Лос-Анджелес Кингз" — "Вегас Голден Найтс" — 2:5
- "Нью-Йорк Айлендерс" — "Сент-Луис Блюз" — 3:2 ОТ
- "Сан-Хосе Шаркс" — "Калгари Флэймз" — 3:1
- "Бостон Брюинз" — "Анахайм Дакс" — 4:2
- "Нью-Джерси Девилз" — "Флорида Пантерз" — 4:6
- "Оттава Сенаторз" — "Миннесота Уайлд" — 0:2
- "Баффало Сейбрз" — "Даллас Старз" — 4:0
- "Чикаго Блэкхокс" — "Эдмонтон Ойлерз" — 3:1