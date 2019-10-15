Задоров с "Колорадо" разбил "Вашингтон" Овечкина

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Фото © Twitter / Colorado Avalanche

"Лавины" одержали пятую подряд победу в текущем чемпионате, не проиграв ни одного матча.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на своём льду принимал "Колорадо Эвеланш". Гости одержали уверенную победу (6:3), уже в первом периоде отправив в ворота "столичных" четыре безответные шайбы. Отличились Эрик Джонсон, Никита Задоров, Назем Кадри и Микко Рантанен.

Задоров забил при счёте 1:0. Российский защитник получил шайбу в зоне соперника, развернулся с ней и хлёстким броском отправил снаряд в ворота Брэйдена Холтби.

Во втором периоде "столичные" сумели сократить отставание в счёте. С передач Александра Овечкина и Евгения Кузнецова шайбы забросили Ларс Эллер и Ти Джей Оши — 2:4.

На пятой минуте заключительного периода нападающий "Колорадо" Мэтт Ньето забросил пятую шайбу "лавин". "Вашингтону" в этот вечер суждено было отличиться ещё один раз. За две минуты до финальной сирены цели достиг точный бросок Александра Овечкина — 3:5. Сделал это Ови, когда его команда имела численный перевес.

После гола Овечкина "Вашингтон" заменил вратаря на полевого игрока и получил шайбу в пустые ворота. 6:3 — "Колорадо" не проигрывает в текущем чемпионате, одержав пятую победу кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

  • "Вашингтон Кэпиталз" — "Колорадо Эвеланш" — 3:6
  • "Виннипег Джетс" — "Питтсбург Пингвинз" — 2:7
  • "Лос-Анджелес Кингз" — "Вегас Голден Найтс" — 2:5
  • "Нью-Йорк Айлендерс" — "Сент-Луис Блюз" — 3:2 ОТ
  • "Сан-Хосе Шаркс" — "Калгари Флэймз" — 3:1
  • "Бостон Брюинз" — "Анахайм Дакс" — 4:2
  • "Нью-Джерси Девилз" — "Флорида Пантерз" — 4:6
  • "Оттава Сенаторз" — "Миннесота Уайлд" — 0:2
  • "Баффало Сейбрз" — "Даллас Старз" — 4:0
  • "Чикаго Блэкхокс" — "Эдмонтон Ойлерз" — 3:1
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