Задоров с "Колорадо" разбил "Вашингтон" Овечкина

"Лавины" одержали пятую подряд победу в текущем чемпионате, не проиграв ни одного матча.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на своём льду принимал "Колорадо Эвеланш". Гости одержали уверенную победу (6:3), уже в первом периоде отправив в ворота "столичных" четыре безответные шайбы. Отличились Эрик Джонсон, Никита Задоров, Назем Кадри и Микко Рантанен.

Задоров забил при счёте 1:0. Российский защитник получил шайбу в зоне соперника, развернулся с ней и хлёстким броском отправил снаряд в ворота Брэйдена Холтби.

Nikita Zadorov (1) with a BEAUTIFUL spinning snipe to make it 2-0!#GoAvsGo pic.twitter.com/sXBalmnqH0 — HD365 (@HockeyDaily365) October 14, 2019

Во втором периоде "столичные" сумели сократить отставание в счёте. С передач Александра Овечкина и Евгения Кузнецова шайбы забросили Ларс Эллер и Ти Джей Оши — 2:4.

TJ Oshie (4) finishes off the SWEEET passing play!#ALLCAPS pic.twitter.com/COT8uLNoW0 — HD365 (@HockeyDaily365) October 15, 2019

На пятой минуте заключительного периода нападающий "Колорадо" Мэтт Ньето забросил пятую шайбу "лавин". "Вашингтону" в этот вечер суждено было отличиться ещё один раз. За две минуты до финальной сирены цели достиг точный бросок Александра Овечкина — 3:5. Сделал это Ови, когда его команда имела численный перевес.

Alex Ovechkin (5) hammers home Kuznetsov's dish to bring Washington back within 2!#ALLCAPS pic.twitter.com/BJgetSIQyd — HD365 (@HockeyDaily365) October 15, 2019

После гола Овечкина "Вашингтон" заменил вратаря на полевого игрока и получил шайбу в пустые ворота. 6:3 — "Колорадо" не проигрывает в текущем чемпионате, одержав пятую победу кряду.

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