Сын Овечкина впервые приехал на матч и увидел гол своего отца

Сын российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Сергей впервые побывал на игре с участием отца. Перед игрой на раскатке Ови подъехал к своей семье и тепло поприветствовал сына.
Победой годовалого Сергея Ови порадовать не удалось ("Вашингтон" дома уступил "Колорадо" — 3:6), но свою первую шайбу в присутствии сына Александр забросил.
Alex Ovechkin (5) hammers home Kuznetsov's dish to bring Washington back within 2!#ALLCAPS pic.twitter.com/BJgetSIQyd— HD365 (@HockeyDaily365) October 15, 2019