Сын Овечкина впервые приехал на матч и увидел гол своего отца

Под присмотром своей мамы Анастасии Шубской Овечкин-младший впервые с трибуны наблюдал за действиями своего папы на льду.

Сын российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Сергей впервые побывал на игре с участием отца. Перед игрой на раскатке Ови подъехал к своей семье и тепло поприветствовал сына.

Победой годовалого Сергея Ови порадовать не удалось ("Вашингтон" дома уступил "Колорадо" — 3:6), но свою первую шайбу в присутствии сына Александр забросил.