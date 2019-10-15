Бетербиев vs Гвоздик. Всё о российско-украинском противостоянии в ринге

Принципиальнейший поединок состоится в ночь на 19 октября в США. Поклонники профессионального бокса станут свидетелями поединка за объединение поясов в полутяжёлом весе между двумя непобеждёнными спортсменами — чемпионом мира по версии IBF россиянином Артуром Бетербиевым и обладателем титула по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком.

Оба боксёра сделали прекрасную любительскую карьеру, достигнув званий заслуженных мастеров спорта своих стран. Артур Бетербиев (14-0-0, 14 КО) дебютировал в профи в июне 2013 года, проведя за шесть лет 14 успешных поединков. В ноябре 2017 года боксёр из Чечни завоевал вакантный пояс по версии IBF, нокаутировав немца Энрико Кёллинга. Впоследствии Артур провёл две успешные защиты титула, нокаутировав американца Каллума Джонсона и отправив в технический нокаут Радивое Калайджича из Боснии, в 14-й раз подтвердив свой статус природного панчера.

Александр Гвоздик (17-0-0, 14 КО) точно так же, как и Бетербиев, не знает пока горечи поражений на ринге. Дебют украинца в профессиональном спорте состоялся в апреле 2014 года, и уже спустя четыре года Александр стал чемпионом мира. Вехой в карьере харьковчанина стал бой за титул чемпиона мира по версии WBC против легенды бокса из Канады Адониса Стивенсона. В Монреале на глазах у родной публики Адониса Гвоздик нокаутировал лучшего боксёра 2013 года в 11-м раунде. Это поражение стало первым и единственным в карьере Стивенсона... В своём крайнем выступлении Александр отправил в технический нокаут темнокожего француза Нгумбу Дуду.

Интрига в противостоянии Бетербиева и Гвоздика не только в том, что кто-то из двух ярких и талантливых боксёров потерпит первое в своей карьере поражение, но и в предыстории. Однажды Артур и Александр уже встречались между собой в ринге. Случилось это в апреле 2009 года на любительском турнире Ahmet Comert Memorial в Турции. Поединок завершился после первого раунда, в ходе которого Бетербиев сломал нос Гвоздику, выиграв тем самым техническим нокаутом. Но, по словам украинского боксёра, он попросту не был готов к этим соревнованиям.

— В 2009 году проиграл ему на турнире в Турции, у меня началось кровотечение из носа. Бой остановили во втором раунде. Правда, на тот поединок я выходил уже со сломанным носом. Для меня это был первый выезд со сборной, а Бетербиев уже был большим чемпионом. Но это было десять лет назад. Сегодня мы оба — другие боксёры. У меня нет с ним никаких счётов, потому что тогда о противостоянии речь не шла, — поделился своими воспоминаниями о том бое со Sportbox Гвоздик.

Как будет на этот раз? По мнению большинства боксёрских экспертов, шансы на победу — 51% на 49% в пользу Александра. И, по их же мнению, чуть ли не единственный шанс Бетербиева выиграть у украинского боксёра — это отправить Гвоздика в нокаут. То, что лучше всего умеет делать Бетербиев. "Он же рукой бьёт словно копытом", — отзывается о сопернике Гвоздик.