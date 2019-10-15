Игрок сборной Украины: Мы не Россия, после победы не говорим, что возьмём Евро

Форвард Роман Яремчук прокомментировал выход сборной Украины на чемпионат Европы — 2020.

— Приятно показать такой хороший результат, но нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что теперь возьмёт Евро. Выиграли, всё нормально, и готовимся дальше. Нужно ещё много работать и улучшить свои качества, — сказал Яремчук в эфире украинского телеканала "Футбол 1".

Напомним, что команда Андрея Шевченко обыграла Португалию во главе с Криштиану Роналду (2:1) и оформила досрочный выход на чемпионат Европы — 2020. Голами в этой встрече отличились Яремчук и Андрей Ермоленко.