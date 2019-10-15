Сколько Тедеско продержится в "Спартаке"?

В "Спартаке" очень любят увольнять тренеров. За последние семь лет у руля красно-белого клуба работало целых восемь специалистов. Вспоминаем, кто из последних наставников продержался в Москве дольше всех, и прикидываем, когда под Тедеско начнёт качаться тренерское кресло.

Унаи Эмери (Испания) Июль 2012 г. — ноябрь 2012 г.

Продержался 138 дней Испанец пришёл в клуб летом 2012 года, однако после поражений в ЛЧ и в московских дерби его уволили прямо в раздевалке Фото © instagram/unaiemery_

Валерий Карпин (Россия) Ноябрь 2012 г. — март 2014 г.

Продержался 477 дней После второго пришествия в "Спартак" в качестве тренера Карпин получил прозвище "сбитый лётчик" и мотивацию доказать обратное Фото © instagram/vgkarpin

Дмитрий Гунько (Россия) Март 2014 г. — май 2014 г.

Продержался 74 дня Гунько просто довёл команду до конца сезона и ничего выдающегося не показал. А если бы выстрелил, как Каррера, мог бы и остаться Фото © wikipedia.org

Мурат Якин (Швейцария) Июнь 2014 г. — июнь 2015 г.

Продержался 360 дней Якину дали поработать целый сезон, но он не смог вывести команду в еврокубки и потерял должность главного тренера Фото © wikipedia.org

Дмитрий Аленичев (Россия) Июнь 2015 г. — август 2016 г.

Продержался 422 дня Аленичев смог вывести "Спартак" в Лигу Европы, но там проиграл в квалификации АЕКу и решил покинуть команду, оставив свой "багаж" Фото © wikipedia.org

Массимо Каррера (Италия) Август 2016 г. — октябрь 2018 г.

Продержался 808 дней Каррера вернул "Спартаку" чемпионство после 16 лет страданий, затем выиграл ещё и Суперкубок, но осенью 2018 года его уволили Фото © wikipedia.org

Олег Кононов (Россия) Ноябрь 2018 г. — сентябрь 2019 г.

Продержался 321 день Кононов обещал вернуть "Спартаку" не только победы, но и собственный стиль, но в итоге за почти год у него ничего не вышло Фото © wikipedia.org

Доменико Тедеско (Германия) Октябрь 2019 — Доменико Тедеско едет спасать "Спартак", имея опыт лишь одного удачного сезона в тренерской карьере. Справится ли? Фото © wikipedia.org

Как мы видим, продержаться в "Спартаке" больше двух сезонов — непосильная задача для тренеров, причём неважно, иностранцев или россиян. Тедеско приезжает в Москву, не имея опыта работы в РПЛ, поэтому ему понадобится ещё и время на адаптацию к чемпионату России. Обычно в "Спартаке" времени на раскачку практически не дают, но у Тедеско есть карт-бланш в виде личной протекции от генерального директора клуба Томаса Цорна. Поможет ли это немецкому специалисту продержаться в "Спартаке" дольше своих предшественников?