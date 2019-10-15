Сколько Тедеско продержится в "Спартаке"?

Унаи Эмери (Испания)
- Июль 2012 г. — ноябрь 2012 г.
- Продержался 138 дней
Испанец пришёл в клуб летом 2012 года, однако после поражений в ЛЧ и в московских дерби его уволили прямо в раздевалке
Фото © instagram/unaiemery_
Валерий Карпин (Россия)
- Ноябрь 2012 г. — март 2014 г.
- Продержался 477 дней
После второго пришествия в "Спартак" в качестве тренера Карпин получил прозвище "сбитый лётчик" и мотивацию доказать обратное
Фото © instagram/vgkarpin
Дмитрий Гунько (Россия)
- Март 2014 г. — май 2014 г.
- Продержался 74 дня
Гунько просто довёл команду до конца сезона и ничего выдающегося не показал. А если бы выстрелил, как Каррера, мог бы и остаться
Мурат Якин (Швейцария)
- Июнь 2014 г. — июнь 2015 г.
- Продержался 360 дней
Якину дали поработать целый сезон, но он не смог вывести команду в еврокубки и потерял должность главного тренера
Дмитрий Аленичев (Россия)
- Июнь 2015 г. — август 2016 г.
- Продержался 422 дня
Аленичев смог вывести "Спартак" в Лигу Европы, но там проиграл в квалификации АЕКу и решил покинуть команду, оставив свой "багаж"
Массимо Каррера (Италия)
- Август 2016 г. — октябрь 2018 г.
- Продержался 808 дней
Каррера вернул "Спартаку" чемпионство после 16 лет страданий, затем выиграл ещё и Суперкубок, но осенью 2018 года его уволили
Фото © wikipedia.org
Олег Кононов (Россия)
- Ноябрь 2018 г. — сентябрь 2019 г.
- Продержался 321 день
Кононов обещал вернуть "Спартаку" не только победы, но и собственный стиль, но в итоге за почти год у него ничего не вышло
Доменико Тедеско (Германия)
- Октябрь 2019 —
Доменико Тедеско едет спасать "Спартак", имея опыт лишь одного удачного сезона в тренерской карьере. Справится ли?
Как мы видим, продержаться в "Спартаке" больше двух сезонов — непосильная задача для тренеров, причём неважно, иностранцев или россиян. Тедеско приезжает в Москву, не имея опыта работы в РПЛ, поэтому ему понадобится ещё и время на адаптацию к чемпионату России. Обычно в "Спартаке" времени на раскачку практически не дают, но у Тедеско есть карт-бланш в виде личной протекции от генерального директора клуба Томаса Цорна. Поможет ли это немецкому специалисту продержаться в "Спартаке" дольше своих предшественников?