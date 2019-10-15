Медведев: Моя главная цель — выигрывать постоянно!

Третья ракетка мира Даниил Медведев ответил в Москве на вопросы журналистов после снятия с Кубка Кремля.

Даниил Медведев снимается с Кубка Кремля.



Шесть финалов подряд, вряд ли его кто-то осудит pic.twitter.com/ZiO1243vmX — Life | Спорт (@sport_lf) October 15, 2019

Теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции объяснил, почему не сыграет на Кубке Кремля.

— Чувствую, что я физически измождён. Как профессиональный спортсмен не могу позволить себе выйти на корт неготовым. Обидно, конечно. Я несколько лет подряд играл на этом турнире, но это спорт, — сказал он. — Травмы у меня нет. Пока не знаю о моих дальнейших планах. Возможно, смогу посетить некоторые матчи Кубка Кремля. Посмотрю, что будет со временем.

Также он рассказал, против кого ему хотелось бы сыграть на корте.

— Тяжело сказать, кого конкретно мне бы хотелось обыграть. Я хочу обыграть как Надаля, так и Джоковича снова. Моя главная цель — выигрывать постоянно. Будь то турнир Masters или турнир Большого шлема. Я всегда буду стараться обыграть любого своего соперника, — сказал Медведев.