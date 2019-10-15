Медведев: Моя главная цель — выигрывать постоянно!

Даниил Медведев снимается с Кубка Кремля.— Life | Спорт (@sport_lf) October 15, 2019
Шесть финалов подряд, вряд ли его кто-то осудит pic.twitter.com/ZiO1243vmX
Теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции объяснил, почему не сыграет на Кубке Кремля.
— Чувствую, что я физически измождён. Как профессиональный спортсмен не могу позволить себе выйти на корт неготовым. Обидно, конечно. Я несколько лет подряд играл на этом турнире, но это спорт, — сказал он. — Травмы у меня нет. Пока не знаю о моих дальнейших планах. Возможно, смогу посетить некоторые матчи Кубка Кремля. Посмотрю, что будет со временем.
Также он рассказал, против кого ему хотелось бы сыграть на корте.
Медведев – о своих победах: Сам до сих пор не верю! #даниилмедведев #кубоккремля2019 #теннис pic.twitter.com/jqbBjQTrH7— Life | Спорт (@sport_lf) October 15, 2019
— Тяжело сказать, кого конкретно мне бы хотелось обыграть. Я хочу обыграть как Надаля, так и Джоковича снова. Моя главная цель — выигрывать постоянно. Будь то турнир Masters или турнир Большого шлема. Я всегда буду стараться обыграть любого своего соперника, — сказал Медведев.