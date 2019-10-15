Касаткина: Не тороплюсь в Барселону, не хочется идти пешком из аэропорта

Российская теннисистка после вылета с Кубка Кремля заявила, что не планирует пока уезжать из Москвы.

Российская теннисистка Дарья Касаткина на Кубке Кремля в 1/16 финала уступила Даяне Ястремской с Украины — 1:6, 4:6. Спортсменка заявила, что на этом сезон для неё закончен, однако возвращаться в тренировочный лагерь в Барселоне она не планирует из-за протестов.

— Я пока планирую задержаться в Москве, у меня есть ещё дела. Пока в Барселону возвращаться не планирую, протесты — это одна из причин. Идти пешком из аэропорта, как футболист Иван Ракитич, совсем не хочется, — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Напомним, Кубок Кремля будет проходить до 20 октября. Первая ракетка России в мужском теннисе Даниил Медведев снялся с турнира.