Теннисистка Касаткина: Удалила Instagram из-за хейта фанатов

Прошедший сезон выдался очень тяжёлым для российской спортсменки со всех точек зрения.

После поражения в первом круге Кубка Кремля теннисистка Дарья Касаткина подвела итоги сезона, который она начинала десятой ракеткой мира, а закончила на 37-м месте. Спортсменка заявила, что он получился для неё только down, даже без up. По словам Касаткиной, ей мешали в том числе личные проблемы. При этом в последнее время теннисистке даже пришлось отказаться от соцсетей из-за постоянных негативных комментариев.

— Негативных комментариев от хейтеров очень много, без этого никак. Я даже удалила "Инстаграм" с телефона, чтобы не заходить и не видеть всего этого. И знаете, без него неплохо так живётся, голова начинает по-другому работать. От этих людей никак не избавиться, всех не заблокировать, приходится терпеть. Хорошо, что рядом всегда есть родные люди, которые всегда поддерживают, — рассказала 22-летняя теннисистка.