СКА в Балашихе проиграл "Авангарду"

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Фото © Twitter/КХЛ

Победную шайбу в составе "ястребов" в третьем периоде забросил нападающий Павел Дедунов.

Омский "Авангард" в матче Континентальной хоккейной лиги на подмосковном льду со счётом 3:2 переиграл санкт-петербургский СКА.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Войнов (3-я минута), Кирилл Семёнов (29, меньшинство), а гол Павла Дедунова на старте третьего периода принёс омичам победу.

У армейцев отличились Александр Барабанов (5) и Йори Лехтеря (9, большинство).

СКА занимает второе место в Западной конференции. После 19 сыгранных матчей в активе армейцев 24 очка. "Авангард также идёт вторым на Востоке, набрав в 17 играх 25 баллов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

  • "Авангард" (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2
  • "Витязь" (Подольск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 1:2
  • "Амур" (Хабаровск) — "Локомотив" (Ярославль) — 2:1
  • "Куньлунь РС" — "Северсталь" (Череповец) — 1:2 ОТ

Западная конференция

<p>Фото © LIFE</p>

Восточная конференция

<p>Фото © LIFE</p>

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