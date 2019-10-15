СКА в Балашихе проиграл "Авангарду"

Омский "Авангард" в матче Континентальной хоккейной лиги на подмосковном льду со счётом 3:2 переиграл санкт-петербургский СКА.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Войнов (3-я минута), Кирилл Семёнов (29, меньшинство), а гол Павла Дедунова на старте третьего периода принёс омичам победу.
У армейцев отличились Александр Барабанов (5) и Йори Лехтеря (9, большинство).
СКА занимает второе место в Западной конференции. После 19 сыгранных матчей в активе армейцев 24 очка. "Авангард также идёт вторым на Востоке, набрав в 17 играх 25 баллов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
- "Авангард" (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2
- "Витязь" (Подольск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 1:2
- "Амур" (Хабаровск) — "Локомотив" (Ярославль) — 2:1
- "Куньлунь РС" — "Северсталь" (Череповец) — 1:2 ОТ
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