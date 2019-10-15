Гол на 92-й минуте спас Испанию от поражения шведам в отборе на Евро-2020

Ничья позволила испанцам досрочно выйти в финальную часть чемпионата Европы. До этого досрочные выходы себе обеспечили Бельгия, Италия, Польша, Россия и Украина.

Испанцы сыграли вничью со шведами в матче восьмого тура отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 — 1:1. У хозяев поля отличился Маркус Берг на 50-й минуте встречи, а у "красной фурии" — Родриго в компенсированное арбитром время.

Отметим, что на 60-й минуте Испания осталась без своего вратаря Давида де Хеа, который получил травму. Его заменил Кепа Аррисабалага.

В параллельном матче этой группы Румыния сыграла вничью с Норвегией (1:1), благодаря чему Испания обеспечивает себе досрочный выход на Евро-2020.

Евро-2020. Отборочный турнир

Швеция — Испания — 1:1

Голы: Берг 50' (1:0), Родриго 90+2 '(1:1)

Остальные результаты

Финляндия — Армения — 3:0

Гибралтар — Грузия — 2:3

Греция — Босния и Герцеговина — 2:1

Израиль — Латвия — 3:1

Лихтенштейн — Италия — 0:5

Румыния — Норвегия — 1:1

Фарерские острова — Мальта — 1:0

Швейцария — Ирландия — 2:0