Тарасенко и Барбашёв побывали в Белом доме на приёме у Трампа

Хоккеисты и тренерский штаб действующего обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" в полном составе с выигранным трофеем нанесли традиционный визит чемпионов в Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Среди игроков "Блюз" на торжественном приёме присутствовали двое россиян — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, впервые вместе с "музыкантами" завоевавшие Кубок Стэнли.
— Когда вы много работаете, поддерживаете друг друга, верите в себя и отдаёте всё, что у вас есть, победа всегда близка. "Сент-Луис", ещё раз поздравляю вас с незабываемым сезоном. Это был потрясающий финал, — обратился Трамп к команде во время приёма.
https://t.co/Kj1LtwYSXa pic.twitter.com/YgXImlvOYd— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2019
В ходе встречи президент "Сент-Луиса" Том Стиллман вручил лидеру США именной свитер команды с 45-м номером.
"Сент-Луис Блюз" в минувшем сезоне впервые стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии "музыканты" с общим счётом 4:3 обыграли "Бостон Брюинз". Свои первые чемпионские перстни за победу получили российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, сыгравшие большую роль в успехе "Блюз".