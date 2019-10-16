Тарасенко и Барбашёв побывали в Белом доме на приёме у Трампа

Игроки "Сент-Луиса" продемонстрировали президенту США завоёванный в прошлом сезоне Кубок Стэнли, а президент "музыкантов" Том Стиллман подарил главе Овального кабинета именной свитер команды.

Хоккеисты и тренерский штаб действующего обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" в полном составе с выигранным трофеем нанесли традиционный визит чемпионов в Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Среди игроков "Блюз" на торжественном приёме присутствовали двое россиян — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, впервые вместе с "музыкантами" завоевавшие Кубок Стэнли.

— Когда вы много работаете, поддерживаете друг друга, верите в себя и отдаёте всё, что у вас есть, победа всегда близка. "Сент-Луис", ещё раз поздравляю вас с незабываемым сезоном. Это был потрясающий финал, — обратился Трамп к команде во время приёма.

В ходе встречи президент "Сент-Луиса" Том Стиллман вручил лидеру США именной свитер команды с 45-м номером.

"Сент-Луис Блюз" в минувшем сезоне впервые стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии "музыканты" с общим счётом 4:3 обыграли "Бостон Брюинз". Свои первые чемпионские перстни за победу получили российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, сыгравшие большую роль в успехе "Блюз".