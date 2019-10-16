Брат за брата. Нокаутер Багаутинов выйдет мстить казахстанскому чемпиону

На этой неделе промоутерская компания Fight Nights Global продолжит свою серию ивентов, на этот раз отправившись в Сочи. 19 октября в горном курорте Красная Поляна в честь открытия развлекательного центра Wow Arena состоится турнир FNG 95. В главной программе бойцовского вечера чемпион организации в наилегчайшем весе Жалгас Жумагулов попробует отстоять свой титул в поединке с топовым претендентом Али Багаутиновым.

Выступающий под флагом Казахстана Жалгас Жумагулов (12-3-0) завоевал пояс чемпиона FNG в августе прошлого года, выиграв более чем спорным судейским решением у ранее не побеждённого Тагира Уланбекова, представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Этот бой проходил на родине Жако, и, более того, все без исключения судьи были представителями Казахстана. Сразу же по окончании поединка и оглашения результата тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов взял в руки микрофон и назвал данное решение "беспределом".

Итог боя всё же не был пересмотрен: Жалгас остался чемпионом Fight Nights Global, а Тагир "заработал" первое поражение в карьере. С того времени казахстанец больше не выступал в клетке, тогда как Уланбеков перебрался в другой отечественный промоушен — Gorilla Fighting Championship, где, проведя два поединка, стал новым чемпионом этой лиги.

Али Багаутинов (19-6-0) после сенсационного проигрыша Тайсону Нэму нокаутом в 2017 году идёт на победной серии из пяти поединков, включая бой с принципиальнейшим противником Вартаном Асатряном.

Не менее принципиален для нокаутера и поединок с Жумагуловым. Не секрет, что в марте 2017 года казахстанец на глазах Али нокаутировал его младшего брата Артура Багаутинова... Пикантности этому событию добавили предматчевые слова старшего из братьев Багаутиновых, выразившего уверенность в том, что "Артур переедет этого казаха"...

Чуть позже Жалгас уже ответил и самому Али, выразив желание отомстить ему за слова, правда, не совсем понятно за какие.

— Хочу выйти и ударить его, чтобы он ответил за все слова, сказанные ранее. Хотя знаю, что он мусульманин, верующий. Не подобает так разговаривать. Он задел личное. Не собираюсь проявлять уважение к нему после этого. К этому бою подхожу абсолютно спокойным, так как знаю, зачем я иду. Нет страха и дрожи. Я через многое прошёл, чтобы быть здесь. Все знают, что во время боя я всегда спокоен. Буду готов умереть в этом бою, — откровенно отметил в интервью порталу prosport.kz действующий чемпион FNG.

Но со временем страсти вокруг этого боя улеглись, и, судя по предматчевой пресс-конференции, состоявшейся в Казахстане, соперники смогли отбросить всё личное в предстоящем поединке. Так ли это на самом деле, узнаем 19 октября в Сочи.