Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за "случайный" допинг

Спортсменка использовала препарат, который запрещён антидопинговыми организациями.

Российскую фигуристку Александру Кошевую дисквалифицировали на два года за применение допинга. Об этом сообщает Международный союз конькобежцев (ISU) на своём сайте. В допинг-пробе спортсменки с Универсиады в Красноярске обнаружили запрещённый препарат торасемид.

18-летняя фигуристка рассказала, что использовала препарат, чтобы снять отёк ноги, но не знала, что он относится к списку запрещённых. Дисквалификация спортсменки продлится до 6 марта 2021 года. Скорее всего, её лишат бронзовой медали Универсиады, которую Кошевая завоевала в соревнованиях спортивных пар вместе с Дмитрием Бушлановым.