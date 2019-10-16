Роналду в два раза обошёл Месси по заработку в Instagram

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самым финансово успешным пользователем "Инстаграма". За прошедший год португалец заработал на рекламных постах 44,1 миллиона долларов. На втором месте в списке оказался капитан "Барселоны" Лионель Месси, но его заработок в два раза меньше — 21,2 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.
В топ-10 также вошли ещё два футболиста: бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм расположился на четвёртом месте с доходом в 10 миллионов долларов, а бразилец Неймар из ПСЖ заработал 6,5 млн, что позволило ему занять в рейтинге шестое место.