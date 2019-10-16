Роналду в два раза обошёл Месси по заработку в Instagram

За прошедший год португальский футболист заработал более 44 млн евро на рекламных постах.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самым финансово успешным пользователем "Инстаграма". За прошедший год португалец заработал на рекламных постах 44,1 миллиона долларов. На втором месте в списке оказался капитан "Барселоны" Лионель Месси, но его заработок в два раза меньше — 21,2 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.

В топ-10 также вошли ещё два футболиста: бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм расположился на четвёртом месте с доходом в 10 миллионов долларов, а бразилец Неймар из ПСЖ заработал 6,5 млн, что позволило ему занять в рейтинге шестое место.