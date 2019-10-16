Россия обожает теннис. Впервые за 30 лет билетов на Кубок Кремля не достать

На этой неделе в Москве проходит международный теннисный турнир — Кубок Кремля. В этом году он проводится в юбилейный 30-й раз, и ажиотаж вокруг него небывалый. Билеты на турнир сложно было достать ещё до начала соревнований. Лайф уже побывал в "Крылатском" и показывает, что там происходит.

Кубок Кремля появился перед сезоном 1990 года, став первым для России международным теннисным турниром. Сейчас это мощнейшее соревнование, на которое приезжают топовые теннисисты со всего мира. В этом году турнир празднует юбилей — 30 лет. И лучший подарок по этому случаю — небывалый зрительский ажиотаж.

Практически все билеты на "ВТБ Кубок Кремля" проданы ещё до начала соревнований. Такое у нас впервые. Этому послужило прекрасное выступление наших теннисистов в этом сезоне Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Фото © LIFE

Тарпищев сообщил о тотальном аншлаге ещё за несколько дней до начала турнира. Сейчас же, когда он уже в самом разгаре, билетов нет уже без приставки "практически". В кассах говорят, что осталась только парочка в VIP-ложу, а официальный сайт не даёт даже такой надежды.

Большинство зрителей покупало билеты, чтобы вживую увидеть Даниила Медведева — новую суперзвезду русского спорта. Ему всего 23 года, а он уже четвёртая ракетка мира, обыгрывает Джоковича и выдаёт сумасшедшую серию из шести финалов подряд. А ведь есть ещё Карен Хачанов — действующий победитель Кубка Кремля — и Андрей Рублёв, который совсем недавно расправлялся с самим Роджером Федерером.

Однако из этой супертроицы в бою остаётся только дуэт: Медведев из-за своего напряжённого графика просто не успевает восстановиться. 13 октября он выиграл турнир в Шанхае, а уже 15-го, на пресс-конференции в Москве, объявил, что вынужден сняться с Кубка Кремля. И вряд ли его кто-то за это осудит.

Тем более что в Москве всё ещё есть на что посмотреть. Вот, например, тот самый Рублёв в красивом матче расправляется с казахстанцем Александром Бубликом (6:1, 3:6, 6:4) и выходит в 1/8 финала.

Кубок Кремля в 2019 году впервые уехал из спорткомплекса "Олимпийский". Теперь его новый дом — ледовый дворец "Крылатское", красивая и современная арена с внушительной архитектурой.

Внутри буквально всё живёт теннисом. Поскольку билеты продаются на весь день, а не на конкретный матч, то организаторы сделали всё, чтобы фанаты тенниса не заскучали, даже находясь в "Крылатском" с утра до вечера.

Здесь можно изучить историю турнира, рассматривая раритетные афиши из 90-х.

А можно детально рассмотреть теннисные ракетки победителей Кубка Кремля.

Мультяшный Рафаэль Надаль предлагает прикупить теннисную амуницию.

Атрибутику турнира можно приобрести по интересным, скажем так, ценам. 600 рублей за брелок с ракеткой и мячом отдаст только истинный фанат тенниса.

А вот такой вид релакса предлагают бесплатно.

Некоторые, видимо, подустав от тенниса, пробуют свои силы в виртуальном футболе.

Или в автогонках.

Без виртуального тенниса с полным погружением, конечно, тоже никуда.

В будние дни в "Крылатском" ещё можно продохнуть, а вот что будет в выходные, когда начнутся решающие матчи...

Кубок Кремля — 2019.