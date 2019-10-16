Россия обожает теннис. Впервые за 30 лет билетов на Кубок Кремля не достать

Кубок Кремля появился перед сезоном 1990 года, став первым для России международным теннисным турниром. Сейчас это мощнейшее соревнование, на которое приезжают топовые теннисисты со всего мира. В этом году турнир празднует юбилей — 30 лет. И лучший подарок по этому случаю — небывалый зрительский ажиотаж.
Практически все билеты на "ВТБ Кубок Кремля" проданы ещё до начала соревнований. Такое у нас впервые. Этому послужило прекрасное выступление наших теннисистов в этом сезоне
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Фото © LIFE
Тарпищев сообщил о тотальном аншлаге ещё за несколько дней до начала турнира. Сейчас же, когда он уже в самом разгаре, билетов нет уже без приставки "практически". В кассах говорят, что осталась только парочка в VIP-ложу, а официальный сайт не даёт даже такой надежды.
Большинство зрителей покупало билеты, чтобы вживую увидеть Даниила Медведева — новую суперзвезду русского спорта. Ему всего 23 года, а он уже четвёртая ракетка мира, обыгрывает Джоковича и выдаёт сумасшедшую серию из шести финалов подряд. А ведь есть ещё Карен Хачанов — действующий победитель Кубка Кремля — и Андрей Рублёв, который совсем недавно расправлялся с самим Роджером Федерером.
Однако из этой супертроицы в бою остаётся только дуэт: Медведев из-за своего напряжённого графика просто не успевает восстановиться. 13 октября он выиграл турнир в Шанхае, а уже 15-го, на пресс-конференции в Москве, объявил, что вынужден сняться с Кубка Кремля. И вряд ли его кто-то за это осудит.
Тем более что в Москве всё ещё есть на что посмотреть. Вот, например, тот самый Рублёв в красивом матче расправляется с казахстанцем Александром Бубликом (6:1, 3:6, 6:4) и выходит в 1/8 финала.
Кубок Кремля в 2019 году впервые уехал из спорткомплекса "Олимпийский". Теперь его новый дом — ледовый дворец "Крылатское", красивая и современная арена с внушительной архитектурой.
Внутри буквально всё живёт теннисом. Поскольку билеты продаются на весь день, а не на конкретный матч, то организаторы сделали всё, чтобы фанаты тенниса не заскучали, даже находясь в "Крылатском" с утра до вечера.
Здесь можно изучить историю турнира, рассматривая раритетные афиши из 90-х.
А можно детально рассмотреть теннисные ракетки победителей Кубка Кремля.
Мультяшный Рафаэль Надаль предлагает прикупить теннисную амуницию.
Атрибутику турнира можно приобрести по интересным, скажем так, ценам. 600 рублей за брелок с ракеткой и мячом отдаст только истинный фанат тенниса.
А вот такой вид релакса предлагают бесплатно.
Некоторые, видимо, подустав от тенниса, пробуют свои силы в виртуальном футболе.
Или в автогонках.
Без виртуального тенниса с полным погружением, конечно, тоже никуда.
В будние дни в "Крылатском" ещё можно продохнуть, а вот что будет в выходные, когда начнутся решающие матчи...
Кубок Кремля — 2019.
- 17 октября — 1/8 финала.
- 18 октября — четвертьфиналы.
- 19 октября — полуфиналы.
- 20 октября — финалы.