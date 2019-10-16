Лучший бомбардир РПЛ: Забью пяткой и посвящу гол Ибрагимовичу

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев заявил, что ему импонирует игра шведского форварда.

Открытие сезона в РПЛ — нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев. За 12 туров он забил 10 голов, заинтересовал "Манчестер Юнайтед" и получил вызов в сборную России. Форвард в интервью сайту РПЛ рассказал, что ориентируется на коллегу по амплуа из "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

— Меня часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан. Если в ближайший матчах будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью так, как Златан. Гол, конечно, посвящу Ибрагимовичу, — сказал Соболев.

22-летний нападающий, как уже отмечал Лайф, и своей манерой игры напоминает шведского нападающего, забивая голы самыми невероятными способами.

У обоих форвардов даже рост одинаковый — 195 сантиметров. Но это не мешает ни тому ни другому блистать на поле своей техникой.

Ибрагимович в этом сезоне MLS наколотил 30 голов. У Соболева — пока 10. Догонит?