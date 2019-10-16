Месси в рекордный шестой раз получил "Золотую бутсу"

Аргентинский футболист в минувшем сезоне Ла Лиги забил 36 голов, опередив всех конкурентов.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил приз как лучший бомбардир европейских чемпионатов по итогам сезона 2018/19. Аргентинец забил в Ла Лиге 36 голов. "Золотая бутса" стала для него третьей подряд и шестой в общей сложности, что является рекордом.

Месси выигрывал "Золотую бутсу" также в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах. Криштиану Роналду имеет четыре аналогичные награды. Из других игроков никто за всю историю не выигрывал больше двух таких призов.