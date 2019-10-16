Российская биатлонистка будет выступать за Словению

27-летняя Ольга Подчуфарова сама решила поменять спортивное гражданство перед новым сезоном.

Биатлонистка Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство и будет выступать за Словению. Спортсменка сама предложила спортивному руководству страны свои услуги, и словенцы с радостью приняли её предложение.

— В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную, — цитирует ТАСС генсекретаря биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матея Облака.

Отметим, что 27-летняя Подчуфарова является чемпионкой мира среди юниоров и бронзовым призёром взрослого чемпионата мира.