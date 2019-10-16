Теннисист Медведев стал заслуженным мастером спорта

Один из лучших игроков мира получил значок и удостоверение из рук министра спорта.

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев не смог принять участие в Кубке Кремля, однако его визит в Москву оказался не напрасным. 23-летний спортсмен получил звание "Заслуженный мастер спорта". Министр спорта РФ Павел Колобков наградил Медведева соответствующим значком и выдал удостоверение.

— Мне очень приятно получить знак и удостоверение "Заслуженный мастер спорта России", это очень почётно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие. Очень обидно, что из-за плотного графика соревнований и усталости мне пришлось сняться с турнира "Кубок Кремля", который я не пропускал пять лет подряд, — цитирует Медведева РИА "Новости".

Медведев в этом сезоне выиграл четыре турнира и дошёл до финала US Open, где в напряжённом матче проиграл Рафаэлю Надалю. Сейчас у россиянина серия из шести финалов подряд, он выиграл 29 из последних 32 матчей.