ЦСКА победил "Динамо" в хоккейном дерби

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Петровском парке со счётом 2:1 победил московское "Динамо".
Бело-голубые вышли вперёд на 13-й минуте встречи. Канадский легионер армейцев Линден Вей за удар соперника клюшкой отправился досматривать матч в раздевалку, оставив свою команду на пять минут в меньшинстве. Динамовцы усилиями Андре Петерссона реализовали это единственное удаление в игре — 1:0.
На старте второго периода красно-синим удалась позиционная атака, которую завершил Антон Слепышев, сделав счёт ничейным — 1:1.
Победу подопечным Игоря Никитина на 46-й минуте матча принёс точный бросок Максима Мамина.
2:1 — ЦСКА одерживает пятнадцатую победу в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, потерпев при этом только три поражения.
КХЛ. Регулярный чемпионат
- "Динамо" (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:2
- "Сочи" — "Металлург" (Магнитогорск) — 3:4 ОТ
- "Барыс" (Нур-Султан) — "Динамо" (Рига) — 3:4 ОТ