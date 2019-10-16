ЦСКА победил "Динамо" в хоккейном дерби

14

Фото © Twitter / HC Dynamo Moscow

Шайба Максима Мамина принесла красно-синим пятнадцатую победу в текущем регулярном чемпионате.

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Петровском парке со счётом 2:1 победил московское "Динамо".

Бело-голубые вышли вперёд на 13-й минуте встречи. Канадский легионер армейцев Линден Вей за удар соперника клюшкой отправился досматривать матч в раздевалку, оставив свою команду на пять минут в меньшинстве. Динамовцы усилиями Андре Петерссона реализовали это единственное удаление в игре — 1:0.

На старте второго периода красно-синим удалась позиционная атака, которую завершил Антон Слепышев, сделав счёт ничейным — 1:1.

Победу подопечным Игоря Никитина на 46-й минуте матча принёс точный бросок Максима Мамина.

2:1 — ЦСКА одерживает пятнадцатую победу в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, потерпев при этом только три поражения.

КХЛ. Регулярный чемпионат

  • "Динамо" (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:2
  • "Сочи" — "Металлург" (Магнитогорск) — 3:4 ОТ
  • "Барыс" (Нур-Султан) — "Динамо" (Рига) — 3:4 ОТ
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×