"Спартак" уступил "Сибири" в матче КХЛ

Столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве потерпел поражение от новосибирской "Сибири"— 1:2.

Спартаковцы открыли счёт в начале второго периода. Нападающий москвичей Артём Фёдоров, подхватив шайбу в чужой зоне, выехал с ней на пятак и пробил вратаря новосибирцев Алексея Красикова — 1:0.

Эта шайба осталась единственной для спартаковцев в этот вечер. В третьем периоде забивали только хоккеисты "Сибири". На старте заключительной двадцатиминутки нападающий Евгений Чесалин счёт сравнял — 1:1.

Победу "Сибири" принёс Александр Шаров, в середине периода мощно зарядив с ползоны по воротам Юлиуса Гудачека — 1:2.

Попытки подопечных Олега Знарка перевести игру в овертайм успеха не принесли. "Сибирь" увозит из столицы важные два очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) — "Сибирь" (Новосибирск) — 1:2 (0:0; 1:0; 0:2)