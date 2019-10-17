Шайба Кузнецова помогла "Вашингтону" переиграть "Торонто"

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Фото © NHL.com

Гол в ворота "Торонто" стал третьим для российского нападающего "столичных" в текущем сезоне.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли очередные матчи регулярного чемпионата. В Вашингтоне местный "Кэпиталз" принимал "Торонто Мейпл Лифс" и добился волевой победы — 4:3.

Гости первыми открыли счёт, поведя уже к середине стартового периода в две шайбы. Точными попаданиями в составе "листьев" отметились Каспери Капанен (5') и россиянин Илья Михеев (11') — 2:0.

Ещё до первого перерыва хозяева площадки усилиями Якуба Враны отыграли одну шайбу (19'), а во втором периоде хоккеисты "Вашингтона" Евгений Кузнецов (26'), Никлас Бекстрём (26') и Джон Карлсон (27') за минуту с небольшим сумели развить успех "Кэпс", отправив три шайбы в ворота соперника — 4:2!

Стоит отметить, что в голе Джона Карлсона, который и стал в итоге победным, непосредственное участие принял Александр Овечкин, записав на свой личный счёт результативную передачу.

Форвард "Торонто" Джон Таварес в заключительном отрезке игры вернул надежду своей команде на благоприятный исход матча, забросив третью шайбу "листьев", но на большее гостей не хватило. 4:3 — "Вашингтон" одерживает первую домашнюю победу в нынешней регулярке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

  • "Вашингтон Кэпиталз" — "Торонто Мейпл Лифс" — 4:3
  • "Коламбус Блю Джекетс" — "Даллас Старз" — 3:2
  • "Питтсбург Пингвинз" — "Колорадо Эвеланш" — 3:2 ОТ
  • "Эдмонтон Ойлерз" — "Филадельфия Флайерз" — 6:3
  • "Анахайм Дакс" — "Баффало Сейбрз" — 5:2
  • "Сан-Хосе Шаркс" — "Каролина Харрикейнз — 5:2
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