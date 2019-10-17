Шайба Кузнецова помогла "Вашингтону" переиграть "Торонто"

Гол в ворота "Торонто" стал третьим для российского нападающего "столичных" в текущем сезоне.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли очередные матчи регулярного чемпионата. В Вашингтоне местный "Кэпиталз" принимал "Торонто Мейпл Лифс" и добился волевой победы — 4:3.

Гости первыми открыли счёт, поведя уже к середине стартового периода в две шайбы. Точными попаданиями в составе "листьев" отметились Каспери Капанен (5') и россиянин Илья Михеев (11') — 2:0.

Ilya Mikheyev (3) doubles the Toronto lead with a fantastic breakaway finish!#LeafsForever pic.twitter.com/lkfN1rI74g — HD365 (@HockeyDaily365) October 17, 2019

Ещё до первого перерыва хозяева площадки усилиями Якуба Враны отыграли одну шайбу (19'), а во втором периоде хоккеисты "Вашингтона" Евгений Кузнецов (26'), Никлас Бекстрём (26') и Джон Карлсон (27') за минуту с небольшим сумели развить успех "Кэпс", отправив три шайбы в ворота соперника — 4:2!

Evgeny Kuznetsov (3) with the gorgeous backhand tally to tie it up! #ALLCAPS pic.twitter.com/eegmD0Fj0A — HD365 (@HockeyDaily365) October 17, 2019

Стоит отметить, что в голе Джона Карлсона, который и стал в итоге победным, непосредственное участие принял Александр Овечкин, записав на свой личный счёт результативную передачу.

John Carlson (3) with a fantastic rip on the 5-on-3! Capitals lead by 2!#ALLCAPS pic.twitter.com/WMxGwcp5dT — HD365 (@HockeyDaily365) October 17, 2019

Форвард "Торонто" Джон Таварес в заключительном отрезке игры вернул надежду своей команде на благоприятный исход матча, забросив третью шайбу "листьев", но на большее гостей не хватило. 4:3 — "Вашингтон" одерживает первую домашнюю победу в нынешней регулярке.

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