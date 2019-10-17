Хабиб отказался выходить на свою пресс-конференцию в Москве

Сначала мероприятие с одним из самых популярных спортсменов России — Хабибом Нурмагомедовым — задержалось на 40 минут, а потом и вовсе началось без него.
— Была информация, что после пресс-конференции Хабиб должен быть в Кремле. Другой информации у нас пока нет, — пояснил ведущий пресс-конференции Александр Загорский.
Одной из возможных причин его непоявления назвали и самочувствие Орла.
— Нас тоже взволновала эта ситуация. Возможно, дело в самочувствии, может, в чём-то ещё. Будем надеяться, что он объяснит своё отсутствие, — сказал глава компании-спонсора Нурмагомедова.
Посмотреть видео пресс-конференции можно тут.