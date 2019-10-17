Хабиб отказался выходить на свою пресс-конференцию в Москве

Чемпион UFC прибыл в здание информационного агентства на свою первую после победы над Дастином Пуарье пресс-конференцию в России, но к журналистам он так и не вышел.

Сначала мероприятие с одним из самых популярных спортсменов России — Хабибом Нурмагомедовым — задержалось на 40 минут, а потом и вовсе началось без него.

— Была информация, что после пресс-конференции Хабиб должен быть в Кремле. Другой информации у нас пока нет, — пояснил ведущий пресс-конференции Александр Загорский.

Одной из возможных причин его непоявления назвали и самочувствие Орла.

— Нас тоже взволновала эта ситуация. Возможно, дело в самочувствии, может, в чём-то ещё. Будем надеяться, что он объяснит своё отсутствие, — сказал глава компании-спонсора Нурмагомедова.

Посмотреть видео пресс-конференции можно тут.