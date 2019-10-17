Битва за финал PFL. Российские бойцы готовятся зажечь в США

В ночь на пятницу, 18 октября, в Лас-Вегасе состоится очередной этап розыгрыша Гран-при промоутерской компании Professional Fighters League. На этот раз определятся финалисты в весовых категориях до 65,8 и 70,3 кг. Главным призом является чек на один миллион долларов. По традиции, Гран-при PFL вдоволь укомплектован и бойцами из России.

В полулёгком весе борьбу за пояс чемпиона и солидное денежное вознаграждение изначально вели два российских бойца — Мовлид Хайбулаев и Гаджи Рабаданов, но последний не сделал вес.

Непобеждённый Мовлид Хайбулаев (14-0-1) прекрасно знаком российской публике по выступлениям в организации Fight Nights Global, где он провёл восемь успешных поединков. В крайнем бою Мовлид отбился вничью с американцем Андрэ Харрисоном по прозвищу Бык, что позволило дагестанскому бойцу выйти в четвертьфинал. На этой стадии противником Хайбулаева станет 34-летний житель Техаса Даниэль Пинеда, идущий на победной серии из четырёх поединков. В этом сезоне Гран-при Киллер уже запомнился зрителям как автор самого быстрого нокаута: для победы в бою против Дэймона Джексона россиянину потребовалось ровно десять секунд.

В случае успеха Мовлид Хайбулаев в ходе этого же бойцовского вечера проведёт полуфинальный поединок с победителем пары Луис Рафаэль Лаурентино — Джереми Кеннеди.

Подопечный Абдулманапа Нурмагомедова Гаджи Рабаданов (12-3-1) должен был сойтись в 1/4 финала с главным фаворитом Гран-при, действующим чемпионом лиги Лэнсом Палмером, но махачкалинец этим утром не смог уложиться в рамки полулёгкого веса и таким образом выбывает из ивента.

В лёгком весе спор за миллион долларов ведут сразу три бойца из России, и двум из них — Ахмеду Алиеву и Рашиду Магомедову предстоит провести самое настоящее российское (дагестанское) дерби.

Ахмед Алиев (18-5-0) — экс-чемпион организации Fight Nights Global, является одним из самых ярких бойцов лёгкого веса в мире. В его коллекции нокауты различных мастей, особняком среди которых стоят "вертушка" в поединке с Магомедсайгидом Алибековым и брутальный хай-кик в бою с Зубайрой Тухуговым.

Ветеран турниров UFC и М-1 35-летний Рашид Магомедов (23-4-1) прекрасно знаком с системой Гран-при PFL, дойдя в минувшем сезоне до финала. Но в решающем поединке махачкалинец в равной борьбе уступил бразильцу Натану Шульцу. В случае победы Магомедов сможет попытаться вернуть должок действующему чемпиону организации, однако для этого Натан должен будет пройти барьер в лице экс-бойца UFC Рамзи Ниджема.

В другой части сетки Гран-при своё восхождение ведёт представитель команды Хабиба Нурмагомедова Ислам Мамедов (18-1-0). Российский боец участвовал в Гран-при PFL и в прошлом сезоне, но по ходу турнира получил травму и не смог выйти на полуфинальный поединок против Рашида Магомедова.

На этот раз соперником Ислама станет таджикский боец Лойк Раджабов (12-1-0), имеющий единственное в карьере поражение по итогам встречи всё с тем же Рашидом Магомедовым. Мамедов — суровый фаворит в данном противостоянии, и надо признать, что он один из главных претендентов на победу в Гран-при. Не исключено, что в лёгком весе отечественных фанатов ММА и вовсе может ждать российский финал.