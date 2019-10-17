Брат Хабиба — о видео с избиением Мирзаева: Наша семья к этому не причастна

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова во время пресс-конференции в Москве прокомментировал появившееся в Сети видео с избиением Расула Мирзаева.

— Наша семья к этому никак не причастна. Случилось это, когда Расул сидел в компании Артёма Лобова. Кто-то начал докапываться до Артёма, он дал им сдачи, а причастности к этому нашей семьи нет, — сказал Умар Нурмагомедов.

Также он отметил, что Хабиб предупреждал Мирзаева быть осторожным.

— Наоборот, Хабиб говорил Расулу, чтобы он был осторожен, что эти ребята хотят что-то сделать с тобой. Само видео жёсткое. Я не поддерживаю подобное. И сделавшие это не понесли наказания, их так и не нашли. Это вопрос к следователям, — отметил Умар.

Видео с избиением Мирзаева ранее публиковал Лайф.