Топ-клуб Италии хочет купить Дзюбу

Миланский "Интер" рассматривает возможность приобретения форварда "Зенита" зимой.

Капитан сборной России Артём Дзюба своей убедительной игрой заинтересовал один из лучших клубов Италии. Миланский "Интер", который в этом сезоне сражается с "Ювентусом" за чемпионство, рассматривает возможность приобретения нападающего "Зенита" в зимнее трансферное окно, сообщает Il Giornale.

В настоящее время в распоряжении главного тренера "Интера" из-за травмы Алексиса Санчеса осталось только два нападающих: Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку. Итальянец хочет усилить атаку или Дзюбой, или Оливье Жиру из "Челси".

Дзюба в этом сезоне РПЛ забил пять голов и сделал шесть голевых передач в 12 матчах. Кроме того, по системе гол+пас Артём лидирует в отборе на Евро-2020: у него девять голов и пять ассистов.