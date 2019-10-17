Новый тренер "Спартака": Меня не волнуют лайки и дизлайки в соцсетях

Доменико Тедеско заявил, что у него нет аккаунтов в социальных сетях, потому что он концентрируется на работе.

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своём отношении к социальным сетям. У 34-летнего немца нет профилей в Facebook, Twitter и Instagram. Специалист объясняет это необходимостью сосредоточения на тренерской деятельности.

— Мне не нравится. Это не так важно для меня. Если я работаю, то работаю. Если у меня свободное время, то провожу его с семьёй или друзьями. Мне не нужны соцсети. Меня не волнуют лайки и дизлайки. Есть люди, которые хотят высказаться по каждому поводу. Я не такой, — цитирует Тедеско "Чемпионат".

Напомним, год назад Дениса Глушакова и Андрея Ещенко убрали из состава "Спартака" за лайк в "Инстаграме". Отметку "Мне нравится" они поставили под стихотворением актёра Дмитрия Назарова, в котором тот требовал уволить главного тренера красно-белых Массимо Карреру. В итоге сейчас из этой троицы в "Спартаке" остался только Андрей Ещенко. Глушаков играет за "Ахмат", Каррера сидит без работы.